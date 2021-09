Shakhtar Donetsk-Inter, De Zerbi: “” (Di martedì 28 settembre 2021) Roberto De Zerbi nel post partita di Shakhtar Donetsk-Inter, match della seconda giornata della Champions League L’allenatore dello Shakhtar Donetsk Roberto De Zerbi, al termine del match vinto per 2 a 0 contro l’Inter, e valevole per la seconda giornata della Champions League, ha raccontato le sue impressioni sul match dello stadio Olimpico di Kiev ai microfoni di Sky Sport. “Abbiamo fatto una buona partita, l’Inter ha avuto qualche occasione, ma anche noi abbiamo avuto occasioni importanti”. Questo punto va meglio a voi o all’Inter? “Noi giochiamo tutte le partite per vincerle. Abbiamo ancora 4 partite da giocare, quindi ci sono i punti per fare tutto. Alla fine vedremo quanti ne abbiamo fatti noi e le ... Leggi su intermagazine (Di martedì 28 settembre 2021) Roberto Denel post partita di, match della seconda giornata della Champions League L’allenatore delloRoberto De, al termine del match vinto per 2 a 0 contro l’, e valevole per la seconda giornata della Champions League, ha raccontato le sue impressioni sul match dello stadio Olimpico di Kiev ai microfoni di Sky Sport. “Abbiamo fatto una buona partita, l’ha avuto qualche occasione, ma anche noi abbiamo avuto occasioni importanti”. Questo punto va meglio a voi o all’? “Noi giochiamo tutte le partite per vincerle. Abbiamo ancora 4 partite da giocare, quindi ci sono i punti per fare tutto. Alla fine vedremo quanti ne abbiamo fatti noi e le ...

