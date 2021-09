Servizi ai Cittadini a Sabaudia, gli uffici riuniti presso la sede di Corso Vittorio Emanuele III (Di martedì 28 settembre 2021) Sabaudia – Nell’ambito della riprogrammazione degli uffici in ottica di miglioramento dei Servizi e dell’efficienza amministrativa, il Comune di Sabaudia ha provveduto alla ristrutturazione del Settore denominato “Servizi ai Cittadini” accorpando in una sede unica gli uffici Servizi Sociali, Sanità, Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale. “‘Un’unica sede per tanti Servizi!’ è il motto che abbiamo utilizzato nell’opera di rimodulazione dei diversi uffici con l’intento di offrire al cittadino un polo unificato, quindi facilità di accesso e maggiore privacy, dovuta quest’ultima anche all’organizzazione strutturale dell’edificio che vede, differentemente da prima, uno sportello per ogni ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 28 settembre 2021)– Nell’ambito della riprogrammazione degliin ottica di miglioramento deie dell’efficienza amministrativa, il Comune diha provveduto alla ristrutturazione del Settore denominato “ai” accorpando in unaunica gliSociali, Sanità, Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale. “‘Un’unicaper tanti!’ è il motto che abbiamo utilizzato nell’opera di rimodulazione dei diversicon l’intento di offrire al cittadino un polo unificato, quindi facilità di accesso e maggiore privacy, dovuta quest’ultima anche all’organizzazione strutturale dell’edificio che vede, differentemente da prima, uno sportello per ogni ...

