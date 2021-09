Se non t’ en vai, m’udrai cantar (Di martedì 28 settembre 2021) di Olga Chieffi Nel segno di Dinorah, domani verranno inaugurati i cinque mercoledì della lirica che ci accompagneranno in questo inizio d’autunno. Alle ore 20, riflettori accesi sulle gemme del magistero di canto del nostro conservatorio, che si esibiranno in Santa Maria de’ Lama, unitamente ai pianisti accompagnatori che stanno specializzandosi in questo difficile ruolo, Carmine Rosolia, Maddalena Alfano, Simone Matarazzo, Antonio Morriello, Aldo Ruocco e Ida Visconti. La serata verrà inaugurata dal soprano Mariarosaria Vitale, che si trasformerà nella Medora de’ Il Corsaro di Giuseppe Verdi, per l’aria di sortita “Non so le tetre immagini”, in cui Verdi riesce a creare perfettamente l’inquietudine e l’ansia di Medora prima della partenza del suo amato Corrado. Lucia Sepe, sarà invece la Desdemona dell’Otello verdiano per la Canzone del Salice, l’Ave Maria,, una pagina con ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 28 settembre 2021) di Olga Chieffi Nel segno di Dinorah, domani verranno inaugurati i cinque mercoledì della lirica che ci accompagneranno in questo inizio d’autunno. Alle ore 20, riflettori accesi sulle gemme del magistero di canto del nostro conservatorio, che si esibiranno in Santa Maria de’ Lama, unitamente ai pianisti accompagnatori che stanno specializzandosi in questo difficile ruolo, Carmine Rosolia, Maddalena Alfano, Simone Matarazzo, Antonio Morriello, Aldo Ruocco e Ida Visconti. La serata verrà inaugurata dal soprano Mariarosaria Vitale, che si trasformerà nella Medora de’ Il Corsaro di Giuseppe Verdi, per l’aria di sortita “Non so le tetre immagini”, in cui Verdi riesce a creare perfettamente l’inquietudine e l’ansia di Medora prima della partenza del suo amato Corrado. Lucia Sepe, sarà invece la Desdemona dell’Otello verdiano per la Canzone del Salice, l’Ave Maria,, una pagina con ...

