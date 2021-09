Organico Covid ATA, collaboratore scolastico non può lasciare supplenza per profilo “superiore” (Di martedì 28 settembre 2021) Non è possibile lasciare una supplenza Covid come collaboratore scolastico per altro profilo "superiore". Posto che la normativa riguardante le supplenze ATA non prevede principi 'gerarchici' tra profili, i contratti Covid equivalgono ai contratti brevi e, come tali, valgono per essi le stesse regole. Le risorse per le supplenze aggiuntive, per un totale di oltre 400 milioni di euro, sono state assegnate e in questi giorni iniziano le convocazioni degli aspiranti L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 28 settembre 2021) Non è possibileunacomeper altro". Posto che la normativa riguardante le supplenze ATA non prevede principi 'gerarchici' tra profili, i contrattiequivalgono ai contratti brevi e, come tali, valgono per essi le stesse regole. Le risorse per le supplenze aggiuntive, per un totale di oltre 400 milioni di euro, sono state assegnate e in questi giorni iniziano le convocazioni degli aspiranti L'articolo .

