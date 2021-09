L’indagine su Morisi ribalta la Lega: «Salvini teme complotti per fermare la sua ascesa a Palazzo Chigi» (Di martedì 28 settembre 2021) «Scusi, lei spaccia?». Nelle centinaia di immagini di Matteo Salvini che durante la campagna elettorale a Bologna andava a citofonare a casa di ignari cittadini tornate a circolare ieri dopo la notizia delL’indagine su Luca Morisi c’è tutto il surreale della situazione in cui si è andata a infilare la Lega. L’indagine per droga nei confronti dell’ex social media manager e fedelissimo del Capitano, arriva in un momento in cui il partito è in ebollizione. E sulla graticola c’è proprio la linea del segretario. Insieme alla Bestia, la macchina di propaganda messa su dall’ex professore di filosofia e che ieri è sembrata a tutti più morta che viva. Mentre proprio Salvini comincia a pensare che tutta la vicenda faccia parte di un piano per fermare la sua ... Leggi su open.online (Di martedì 28 settembre 2021) «Scusi, lei spaccia?». Nelle centinaia di immagini di Matteoche durante la campagna elettorale a Bologna andava a citofonare a casa di ignari cittadini tornate a circolare ieri dopo la notizia delsu Lucac’è tutto il surreale della situazione in cui si è andata a infilare laper droga nei confronti dell’ex social media manager e fedelissimo del Capitano, arriva in un momento in cui il partito è in ebollizione. E sulla graticola c’è proprio la linea del segretario. Insieme alla Bestia, la macchina di propaganda messa su dall’ex professore di filosofia e che ieri è sembrata a tutti più morta che viva. Mentre propriocomincia a pensare che tutta la vicenda faccia parte di un piano perla sua ...

