Latina2021 | in 9 per lo scranno da Sindaco

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 28 settembre 2021) Latina – Anche nell’indomabile capoluogo pontino si andrà al voto al tempo del Covid. Una campagna elettorale dove i latinensi saranno chiamati a scegliere tra il presente che vuole diventare futuro e il passato che vuole tornare in auge. I numeri delle elezioni Una tornata elettorale, quella di Latina, delicata, intricata e complessa (ricordiamo che è la seconda città più grande del Lazio), dove non sono mancate le frecciatine e i veleni. Ma se fossero i numeri a parlare, cosa direbbero di queste elezioni? Il primo dato rilevante riguarda il numero dei candidati sindaci: soltanto 9, contro gli 11 del 2016 e i 13 del 2011. Novità, invece, in merito alle quote rosa: due in questa tornata (rispettivamente Annalisa Muzio e Nicoletta Zuliani), quando sia nel 2016 che nel 2011 non ce ne era neppure una. Per quanto riguarda il resto dei candidati, il primo a scendere in campo è stato il ...