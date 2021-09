La Corea del Nord lancia nuovo missile: “Testare armi è un nostro diritto” (Di martedì 28 settembre 2021) Pechino – La Corea del Nord ha lanciato un nuovo missile a corto raggio verso il mare al largo della sua costa orientale. Lo hanno reso noto i militari della Corea del Sud. Il test coincide con le affermazioni rese dall’ambasciatore della Corea del Nord alle Nazioni Unite, dove ha detto che nessuno può negare il diritto di Pyongyang all’autodifesa e a Testare le armi. All’inizio di settembre Pyongyang ha testato missili balistici e da crociera, ma alcuni giorni fa aveva espresso la volontà di avviare colloqui con la Corea del Sud. L’esercito degli Stati Uniti ha detto di essere a conoscenza del lancio del missile, ma che non rappresentava una minaccia immediata per il ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 28 settembre 2021) Pechino – Ladelhato una corto raggio verso il mare al largo della sua costa orientale. Lo hanno reso noto i militari delladel Sud. Il test coincide con le affermazioni rese dall’ambasciatore delladelalle Nazioni Unite, dove ha detto che nessuno può negare ildi Pyongyang all’autodifesa e ale. All’inizio di settembre Pyongyang ha testato missili balistici e da crociera, ma alcuni giorni fa aveva espresso la volontà di avviare colloqui con ladel Sud. L’esercito degli Stati Uniti ha detto di essere a conoscenza del lancio del, ma che non rappresentava una minaccia immediata per il ...

