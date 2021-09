Fedriga | Da Cts decisione equilibrata | recepisce la nostra proposta

Leggi su rainews

(Di martedì 28 settembre 2021) "L'aumento nelle zone bianche della capienza massima all' 80 per cento nei luoghi chiusi e al 100 per cento per i luoghi all'aperto è una risposta attesa da tempo da imprese, professionisti e lavoratori" ha detto il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome