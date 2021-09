Fedez denunciato dall’avvocato di Pietro Maso. Il rapper è indagato per diffamazione aggravata (Di martedì 28 settembre 2021) Fedez è indagato a Roma con l’accusa di diffamazione aggravata nei confronti di Pietro Maso. Il rapper ha citato Maso e la vicenda giudiziaria che lo ha visto protagonista nel testo di una sua canzone. La denuncia è stata presentata dall’avvocato di Maso dove è stato spiegato il perché dietro la decisione. La vicenda di Pietro Maso è legata ad uno dei casi di cronaca più noti della storia italiana recente. Nel 1991 Maso, con l’aiuto di tre amici, ha ucciso entrambi i genitori al fine di appropriarsi della sua parte di eredità. L’omicidio è avvenuto il 17 aprile 1991, due giorni dopo Maso è stato arrestato e successivamente condannato in via ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 28 settembre 2021)a Roma con l’accusa dinei confronti di. Ilha citatoe la vicenda giudiziaria che lo ha visto protagonista nel testo di una sua canzone. La denuncia è stata presentatadidove è stato spiegato il perché dietro la decisione. La vicenda diè legata ad uno dei casi di cronaca più noti della storia italiana recente. Nel 1991, con l’aiuto di tre amici, ha ucciso entrambi i genitori al fine di appropriarsi della sua parte di eredità. L’omicidio è avvenuto il 17 aprile 1991, due giorni dopoè stato arrestato e successivamente condannato in via ...

