Falsi addetti Smat segnalati a Bussoleno

Advertising

Valsusaoggi : VALSUSA, ATTENZIONE AI FALSI ADDETTI SMAT - lagenda70889069 : Bussoleno: attenzione falsi addetti della SMAT tentano di entrare nelle case - La_Prealpina : Varese e Comerio: falsi addetti dell’acqua - varesenews : “Mi fa analizzare l’acqua?”. Occhio ai falsi addetti a Bobbiate e a Casciago -

Ultime Notizie dalla rete : Falsi addetti

http://www.lagendanews.com

Si precisa che tutti gliSMAT sono dotati di apposito tesserino, con il logo SMAT, sul quale sono riportati il numero di riferimento, la foto e il nome dell'addetto. In caso di dubbi, per ......Special One è sembrato fin troppo low profile rispetto a quanto pronosticato sia dagliai ... Con i primi passi'il rumore dei nemici' è iniziato a farsi sentire sempre di più, ed è più che ...L'azienda: "Diffidate da chi si presenta nelle abitazioni come nostro addetto, in realtà si tratta di truffatori" ...VerificaC19: ecco l'app per leggere i Green pass ed evitare falsi - Ecco come funziona Di fronte al rischio di Green Pass fasulli (venduti anche sui canali ...