Ecobonus auto usate, si parte il 28 settembre: requisiti e come ottenerlo (Di martedì 28 settembre 2021) Il Governo ha dato il via libera all’Ecobonus per l’acquisto di auto usate. La Piattaforma sarà attiva sul sito del Mise dal 28 settembre: i requisiti Il Governo ha dato il via libera all’Ecobonus per l’acquisto di auto usate. Da quest’oggi, 28 settembre, alle ore 10, perciò sarà finalmente operativa la piattaforma per accedervi, sul sito del Ministero dello Sviluppo economico. L’incentivo riguarderà l’acquisto di un veicolo usato di classe non inferiore a Euro 6, con un prezzo risultante dalle quotazioni medie di mercato nel massimo a 25.000 euro e con emissioni comprese tra 0-160 g/km CO2. L’agevolazione viene però garantita soltanto con rottamazione e si differenzia a seconda della fascia di emissioni del veicolo ... Leggi su vesuvius (Di martedì 28 settembre 2021) Il Governo ha dato il via libera all’per l’acquisto di. La Piattaforma sarà attiva sul sito del Mise dal 28: iIl Governo ha dato il via libera all’per l’acquisto di. Da quest’oggi, 28, alle ore 10, perciò sarà finalmente operativa la piattaforma per accedervi, sul sito del Ministero dello Sviluppo economico. L’incentivo riguarderà l’acquisto di un veicolo usato di classe non inferiore a Euro 6, con un prezzo risultante dalle quotazioni medie di mercato nel massimo a 25.000 euro e con emissioni comprese tra 0-160 g/km CO2. L’agevolazione viene però garantita soltanto con rottamazione e si differenzia a seconda della fascia di emissioni del veicolo ...

