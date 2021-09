Draghi: “Il governo candiderà Roma per Expo 2030” (Di martedì 28 settembre 2021) Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha comunicato che il governo candiderà Roma Capitale ad ospitare l’Esposizione Universale del 2030, in una lettera inviata ai candidati a Sindaco di Roma Capitale. “Si tratta senz’altro di una grande opportunità per lo sviluppo della città”, scrive il Presidente Draghi nella sua lettera, ringraziando i candidati “per la dimostrazione di unità a favore della nostra Capitale”. Davanti alla proposta del presidente del Consiglio Virginia Raggi esulta e in un post su Facebook scrive: “Daje!!! Roma è ufficialmente candidata ad ospitare l’Expo del 2030. Si tratta di uno dei più importanti eventi internazionali. Per Roma è un particolare motivo di orgoglio perché ... Leggi su tpi (Di martedì 28 settembre 2021) Il Presidente del Consiglio, Mario, ha comunicato che ilCapitale ad ospitare l’Esposizione Universale del, in una lettera inviata ai candidati a Sindaco diCapitale. “Si tratta senz’altro di una grande opportunità per lo sviluppo della città”, scrive il Presidentenella sua lettera, ringraziando i candidati “per la dimostrazione di unità a favore della nostra Capitale”. Davanti alla proposta del presidente del Consiglio Virginia Raggi esulta e in un post su Facebook scrive: “Daje!!!è ufficialmente candidata ad ospitare l’del. Si tratta di uno dei più importanti eventi internazionali. Perè un particolare motivo di orgoglio perché ...

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha comunicato che il governo candiderà Roma Capitale ad ospitare l'Esposizione Universale del 2030, in una lettera inviata ai candidati a Sindaco di Roma ...

Roma è ufficialmente candidata ad ospitare l'Expo del 2030. Lo scrive la sindaca in carica Virginia Raggi, che conferma così il contenuto di una lettera che il premier Mario Draghi ha inviato a tutti ...

