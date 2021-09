Draghi a L’Aquila per il memoriale del sisma: «Oggi qui si può rinascere». Assenti i parenti delle vittime: «Non ci hanno neanche invitati» – Il video (Di martedì 28 settembre 2021) Mario Draghi si trova alL’Aquila – la mattina del 29 settembre – per inaugurare il Parco della Memoria. Sono passati 11 anni e mezzo dal sisma che causò la morte di 309 persone nel capoluogo abruzzese. E Oggi, ha affermato il presidente del consiglio, «ci sono finalmente le condizioni per la rinascita». Il riferimento è ai fondi del Recovery plan: «Abbiamo deciso di destinare un’apposita linea di investimento del Pnrr – alle zone dei terremoti del 2009, 2016 e 2017 -. Questo pacchetto ha un valore di 1,78 miliardi e finanzia la ricostruzione sicura e sostenibile, il recupero ambientale, e iniziative a sostegno di cittadini e imprese. In settimana diamo il via a questo programma, con l’approvazione del provvedimento che ripartisce le risorse tra le finalità di investimento». La ricostruzione, ha assicurato ... Leggi su open.online (Di martedì 28 settembre 2021) Mariosi trova al– la mattina del 29 settembre – per inaugurare il Parco della Memoria. Sono passati 11 anni e mezzo dalche causò la morte di 309 persone nel capoluogo abruzzese. E, ha affermato il presidente del consiglio, «ci sono finalmente le condizioni per la rinascita». Il riferimento è ai fondi del Recovery plan: «Abbiamo deciso di destinare un’apposita linea di investimento del Pnrr – alle zone dei terremoti del 2009, 2016 e 2017 -. Questo pacchetto ha un valore di 1,78 miliardi e finanzia la ricostruzione sicura e sostenibile, il recupero ambientale, e iniziative a sostegno di cittadini e imprese. In settimana diamo il via a questo programma, con l’approvazione del provvedimento che ripartisce le risorse tra le finalità di investimento». La ricostruzione, ha assicurato ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi partecipa alla cerimonia di inaugurazione del Parco della Memoria a L'Aquila, in ricordo delle… - Agenzia_Ansa : DIRETTA | Terremoto: Draghi a L'Aquila per l'inaugurazione del Parco della Memoria. Sono presenti la ministra per i… - Agenzia_Ansa : Il premier Mario Draghi all'inaugurazione del Parco della Memoria de L'Aquila. 'Noi non possiamo dimenticare, non d… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Il presidente del Consiglio Draghi inaugura a L'Aquila il Parco della memoria, dedicato alle oltre 300 vittime del terremoto de… - CostanzaBattis1 : RT @Palazzo_Chigi: Il Presidente Draghi partecipa alla cerimonia di inaugurazione del Parco della Memoria a L'Aquila, in ricordo delle vitt… -