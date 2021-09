Dove vedere Napoli Spartak Mosca in tv e streaming: Sky o DAZN? (Di martedì 28 settembre 2021) Dove vedere Napoli Spartak Mosca? Questa domanda sarà sicuramente una delle più ricorrenti nei pensieri dei tifosi azzurri, visto il caos che ultimamente sta generando DAZN e la perdita di molti diritti televisivi da parte di Sky. La sfida Il Napoli affronterà lo Spartak Mosca allo stadio Diego Armando Maradona giovedì alle ore 18:45. La sfida tra gli azzurri e il club russo sarà valida per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League. Nel corso della prima giornata il Napoli è riuscito ad ottenere in rimonta un prezioso pareggio a Leicester grazie ad uno straripante Victor Osimhen. Non può dire lo stesso invece lo Spartak Mosca, che al debutto ha perso in casa di ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 28 settembre 2021)? Questa domanda sarà sicuramente una delle più ricorrenti nei pensieri dei tifosi azzurri, visto il caos che ultimamente sta generandoe la perdita di molti diritti televisivi da parte di Sky. La sfida Ilaffronterà loallo stadio Diego Armando Maradona giovedì alle ore 18:45. La sfida tra gli azzurri e il club russo sarà valida per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League. Nel corso della prima giornata ilè riuscito ad ottenere in rimonta un prezioso pareggio a Leicester grazie ad uno straripante Victor Osimhen. Non può dire lo stesso invece lo, che al debutto ha perso in casa di ...

