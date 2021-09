Disservizi Dazn | Tapiro d' Oro a Diletta Leotta | Sistemo io le antenne

(Di martedì 28 settembre 2021)ha ricevuto il primissimod'Oro della nuova stagione di 'Striscia la notizia' per i problemi tecnici che si sono verificati sul servizio streaming, la piattaforma che in ...

Advertising

sportface2016 : +++#Dazn rimborsa i propri utenti: un mese di visione gratuita a chi ha subito dei disservizi+++#SerieA - it_samp : Disservizi #Dazn, dura lettera della #LegaCalcio: 'Garantire la qualità come previsto dal bando'. #dirittitv - Lazio_Adiconsum : Disservizi con lo streaming delle partite? Partecipa alla #petizione di @adiconsum e fai valere i tuoi diritti!??… - Cagliostro95 : @DAZN_HELP_ITA sto aspettando ancora l'email del mese gratis dopo i disservizi - infoitsport : Dazn, possibile rivoluzione dopo i disservizi: le ultime -

Ultime Notizie dalla rete : Disservizi Dazn

IL GIORNO

Un disservizio che è capitato spesso durante le prime giornate del campionato trasmesse da. La conduttrice, volto della piattaforma, si è detta pronta a 'sistemare le antenne' , precisando che '...Alla consegna del 'premio' da parte di Valerio Staffelli per via dei recenti problemi tecnici di, la Leotta ha risposto. 'Ci sono stati deima è stato tutto risolto. Se fosse per me ...Dopo i continui disservizi di DAZN, scende in campo anche la Lega Serie A. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, infatti, i vertici del nostro calcio hanno inviato una dura lettera ...Diletta Leotta ha ricevuto un nuovo tapiro da Striscia la notizia e torna a parlare anche dell'addio con Can Yaman ...