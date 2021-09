Difendere il diritto dei minori alla bigenitorialità (Di martedì 28 settembre 2021) Si terrà il 1 ottobre a Salerno la presentazione e il primo convegno nazionale di ALETHEIASSOCIATI, Professioni per la bigenitorialità, un progetto nato a Roma il 3 luglio scorso per permettere l’interazione di diverse competenze professionali verso un unico obiettivo: la tutela del diritto del minore a mantenere relazioni continuative ed equilibrate con ciascun genitore dopo la separazione. AletheiaAssociati è oggi una realtà fondata da 25 professionisti che, a vario titolo, lavorano in ambito giuridico, psicologico-forense, medico-pediatrico e scolastico. L’idea di fondo si basa sulla necessità di voler rielaborare i criteri, il linguaggio e le interazioni tra le diverse competenze professionali, affinché l’obiettivo ultimo, l’interesse del minore, sia perseguito in modo unitario. Per garantire il diritto del minore ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 28 settembre 2021) Si terrà il 1 ottobre a Salerno la presentazione e il primo convegno nazionale di ALETHEIASSOCIATI, Professioni per la, un progetto nato a Roma il 3 luglio scorso per permettere l’interazione di diverse competenze professionali verso un unico obiettivo: la tutela deldel minore a mantenere relazioni continuative ed equilibrate con ciascun genitore dopo la separazione. AletheiaAssociati è oggi una realtà fondata da 25 professionisti che, a vario titolo, lavorano in ambito giuridico, psicologico-forense, medico-pediatrico e scolastico. L’idea di fondo si basa sulla necessità di voler rielaborare i criteri, il linguaggio e le interazioni tra le diverse competenze professionali, affinché l’obiettivo ultimo, l’interesse del minore, sia perseguito in modo unitario. Per garantire ildel minore ...

Advertising

mennea_donato : Perché non fa il lavoro del Ministro dell'Interno cioè quello di difendere i confini Nazionali Italiani? Manifestar… - Sbisolo : RT @VincenzoVitale_: Da oggi, ogni poliziotto si sentirà libero di difendere gli antivax e di attaccare chi vuole il vaccino. Domani forse… - Alessia00286018 : @borghi_claudio @TipoNomeForma @Theskeptical_ @evelynbani @BarberiniFosca @FabioFZ3 @KavhOctavia @valy_s È questo p… - nickcalyx : RT @espressonline: Nicholas Merrill, l’uomo che ha sfidato l’Fbi: undici anni per difendere il diritto alla privacy - MassimilianoRPP : RT @BarillariDav: Oggi migliaia di persone in piazza a Pesaro insieme a R2020. A fianco di Sara Cunial e dell'avvocato Polacco, abbiamo url… -