Dave Bautista smentisce Daniel Craig: "Quando mi ha rotto il naso non è fuggito, abbiamo riso" (Di martedì 28 settembre 2021) Dave Bautista ha offerto la sua versione di quanto accaduto sul set di 007 Spectre sostenendo che Daniel Craig non sia fuggito dopo avergli rotto il naso. Daniel Craig, durante un'apparizione televisiva, ha raccontato in modo esilarante il momento in cui ha rotto il naso di Dave Bautista sul set del film 007 Spectre. La star di Guardiani della Galassia ricorda però l'incidente in modo leggermente diverso e ha condiviso la sua versione su Twitter. Mentre era ospite del talk show condotto da Graham Norton, Daniel Craig aveva raccontato quanto accaduto durante le riprese di una delle scene di combattimento più cruciali di 007 Spectre: "Gli ... Leggi su movieplayer (Di martedì 28 settembre 2021)ha offerto la sua versione di quanto accaduto sul set di 007 Spectre sostenendo chenon siadopo avergliil, durante un'apparizione televisiva, ha raccontato in modo esilarante il momento in cui haildisul set del film 007 Spectre. La star di Guardiani della Galassia ricorda però l'incidente in modo leggermente diverso e ha condiviso la sua versione su Twitter. Mentre era ospite del talk show condotto da Graham Norton,aveva raccontato quanto accaduto durante le riprese di una delle scene di combattimento più cruciali di 007 Spectre: "Gli ...

