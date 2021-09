Dalla “assurda” scelta di Gattuso a Paratici “gola profonda” | il Telegraph processa il Tottenham

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 28 settembre 2021) Appenaè diventato “chief football officer” del, come per incanto sui media italiani sono spuntati dettagli della vita interna del club che finora erano rimasti segreti. Il dirigente ex Juve viene indicato dal, in una lunga analisi che il quotidiano dedica alla crisi del, come una concausa del momento buio. E anche – velatamente – comedei giornali italiani. L’articolo è un atto d’accusa per tutta la dirigenza Hotspur, e mette in risalto anche particolari gustosi. Come la gestione mediaticamente suicida del taglio degli stipendi. “Il presidente Daniel Levy aveva anche preso in considerazione la possibilità di mettere alcuni membri dello staff del club che non erano stati licenziati a lavorare nella sua tenuta nell’Hertfordshire, il ...