Cistite interstiziale | può essere invalidante | cos’è la malattia di cui soffre Francesca Neri

Leggi su robadadonne

(Di martedì 28 settembre 2021) Nel suo libro, Come carne viva, in uscita il 5 ottobre per Rizzoli,affronta per la prima volta pubblicamente l’argomento dellache da anni la tiene lontana dalle scene, la. Parliamo di una patologia estremamente, che può condizionare in maniera seria la vita di chi ne. Vi raccomandiamo...racconta la sua: "Il mio lockdown è durato tre anni" Nel suo libro autobiografico, Come carne viva, l'attrice parla di un periodo difficile della sua vita, che la tiene lontana dai riflettori. Un mome...la ...