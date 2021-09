Caso antidoping Gasperini | niente squalifica | solo una nota di biasimo

(Di martedì 28 settembre 2021) E’ arrivata la sentenza del Tribunale Nazionalenel procedimento disciplinare a carico dell’allenatore dell’Atalanta Gian Piero(tesserato Figc), il quale “afferma la responsabilità dello stesso in ordine all’addebito ascrittogli e dispone nei confronti del predetto la sanzione delladi” e condannaal pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in 378 euro. Il tecnico dell’Atalanta era stato deferito il 13 aprile scorso per avere “insultato un ispettore durante un controllo a sorpresa (a Zingonia, il 7 febbraio, ndr) e inveito contro l’intero sistema”. SportFace.

E' terminata nel pomeriggio l'udienza sul '' che vede coinvolto Gian Piero Gasperini. Il tecnico dell'Atalanta è accusato di aver insultato un ispettore durante un controlloa Zingonia, chiedendo di sospendere l'...Dopo il rinvio di maggio, lunedì 27 settembre si è tenuta l'udienza al Tribunale Nazionaleper il tecnico atalantino che era stato deferito per avere "insultato un ispettore durante un controllo" a Zingonia. In aula avrebbe spiegato le sue ragioni, ora si attende la decisione del ...E' arrivata la sentenza del Tribunale Nazionale Antidoping nel procedimento disciplinare a carico dell'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini (tesserato Figc) ...L’allenatore rischia fino a 20 giorni di squalifica per le presunte frasi ingiuriose rivolte all’ispettore. L’Atalanta punta all’assoluzione È attesa per oggi, o al massimo domani, la sentenza che pot ...