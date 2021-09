Campidoglio: Tor Sapienza, prima adozione area verde in case Erp (Di martedì 28 settembre 2021) Roma – “Consegnata dal Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative al presidente del Comitato Tor Sapienza Morandi Cremona la prima area verde adottata di pertinenza degli immobili di Edilizia residenziale pubblica di via Tranquillo Cremona, nel Municipio V.” “Grazie alla firma dell’apposita convenzione e del disciplinare tecnico manutentivo, il Comitato di quartiere provvederà ora alla manutenzione ordinaria dell’area verde, senza oneri finanziari a carico dell’Amministrazione ed in conformità a specifici e definiti standard tecnico-operativi.” “È la prima volta che l’amministrazione capitolina si avvale della partecipazione dei cittadini alla manutenzione e cura del verde per un’area di pertinenza Erp: uno strumento di gestione ... Leggi su romadailynews (Di martedì 28 settembre 2021) Roma – “Consegnata dal Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative al presidente del Comitato TorMorandi Cremona laadottata di pertinenza degli immobili di Edilizia residenziale pubblica di via Tranquillo Cremona, nel Municipio V.” “Grazie alla firma dell’apposita convenzione e del disciplinare tecnico manutentivo, il Comitato di quartiere provvederà ora alla manutenzione ordinaria dell’, senza oneri finanziari a carico dell’Amministrazione ed in conformità a specifici e definiti standard tecnico-operativi.” “È lavolta che l’amministrazione capitolina si avvale della partecipazione dei cittadini alla manutenzione e cura delper un’di pertinenza Erp: uno strumento di gestione ...

