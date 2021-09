ASUS e HP si danno battaglia su Amazon | i migliori notebook in sconto

Leggi su tuttoandroid

(Di martedì 28 settembre 2021) La settimana delle offerte sucontinua senza sosta e vede protagonisti due brand in grado di darsida anni in ambito. HP ehanno proposto una serie di offerte niente male per alcuni dei loropiù interessanti e solitamente anche costosi. Per evitare di segnalare le solite offerte “finte” offerte L'articolo proviene da TuttoAndroid.