Ascolti tv lunedì 27 settembre: I Bastardi di Pizzofalcone 3, Grande Fratello Vip 2021 (Di martedì 28 settembre 2021) Ascolti tv lunedì 27 settembre: auditel e share dei programmi di ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 27 settembre 2021? Su Rai 1 è andata in onda la serie tv I Bastardi di Pizzofalcone 3. Su Rai 2 Il giustiziere della notte. Su Rai 3 Presa Diretta. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Su Canale 5 il Grande Fratello Vip 2021. Su Italia 1 The Foreigner. Ma chi ha totalizzato i maggiori Ascolti tv lunedì 27 settembre 2021? Di seguito tutti i dati. Ascolti tv 27 settembre 2021, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ... Leggi su fattidigossip (Di martedì 28 settembre 2021)tv27: auditel e share dei programmi di ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,27? Su Rai 1 è andata in onda la serie tv Idi3. Su Rai 2 Il giustiziere della notte. Su Rai 3 Presa Diretta. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Su Canale 5 ilVip. Su Italia 1 The Foreigner. Ma chi ha totalizzato i maggioritv27? Di seguito tutti i dati.tv 27, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ...

Advertising

Florian99634677 : Signorini quel quadro potevi evitarlo siete ridicoli e poi vi chiedete perché calano gli ascolti da stasera il lun… - VincenzoArdillo : @LaLelaa0 Totalmente d’accordo ! Devono compensare gli ascolti del lunedì dato che di venerdì stanno intorno al 14% di share?? - cipercepiamo : rimango dell'idea che avevo anche l'anno scorso. la puntata del venerdì è inutile, anche perché in due giorni che d… - chrislep_ : Mai successo che si è andati in onda di pomeriggio e collegarsi con un inquilino della casa per dare delle anticipa… - antonella130490 : @forgethelife Il lunedì e venerdì sarà così con sta cazzata del gf...solo xke nn fa ascolti..io nn ho parole... -