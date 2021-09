Anguissa è una gioia per gli occhi! Corsport “Allegri scambierebbe tutti i suoi mediani per lui” (Di martedì 28 settembre 2021) Forte. Tenace. Tatticamente attento. Sfrontato nel tentare la conclusione a rete. Questi sono soltanto alcuni dei titoli con cui in questi giorni viene descritto il giocatore rivelazione di questo inizio di stagione. E’ André Zambo Anguissa che, arrivato a Napoli piuttosto in sordina, è riuscito a calamitare l’attenzione di tutti grazie a delle prestazioni di L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 28 settembre 2021) Forte. Tenace. Tatticamente attento. Sfrontato nel tentare la conclusione a rete. Questi sono soltanto alcuni dei titoli con cui in questi giorni viene descritto il giocatore rivelazione di questo inizio di stagione. E’ André Zamboche, arrivato a Napoli piuttosto in sordina, è riuscito a calamitare l’attenzione digrazie a delle prestazioni di L'articolo

Advertising

realvarriale : Incanta @sscnapoli al secondo 0-4 in 4 giorni.@sampdoria dominata con una doppietta di @victorosimhen9 e due assist… - francodcp93 : @sscnapoli La palla di Anguissa che fa il rimbalzino indietro e diventa perfetta per Piotr è meglio di una seg# - MattBest__ : Ora vorrei capire come e chi ha trovato il mio tweet in cui postavo un gol di Anguissa di 2 ANNI FA senza nemmeno r… - millansantamar : @Paolo_Bargiggia @sscnapoli Fare a meno di 4 giocatori fondamentali per più di un mese non è cosa da poco. Si lamen… - clape87 : Ci deve essere una clausola non scritta da qualche parte per cui, se il Napoli è primo in classifica ed ha un nuovo… -