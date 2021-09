Ambra Angiolini ed Eva Riccobono unite in nome di una bellezza più autentica (Di martedì 28 settembre 2021) La vita di ogni donna è scandita dai tanti ruoli che sappiamo interpretare. Al lavoro, in famiglia, con le amiche, in coppia. In ogni attimo siamo sempre noi, diverse, ma in fondo uguali a noi stesse. In tutte quelle sfumature che possiamo amare o odiare, ma che inevitabilmente sanno definirci nella nostra unicità. Leggi su vanityfair (Di martedì 28 settembre 2021) La vita di ogni donna è scandita dai tanti ruoli che sappiamo interpretare. Al lavoro, in famiglia, con le amiche, in coppia. In ogni attimo siamo sempre noi, diverse, ma in fondo uguali a noi stesse. In tutte quelle sfumature che possiamo amare o odiare, ma che inevitabilmente sanno definirci nella nostra unicità.

Advertising

infoitcultura : Miriam Leone neo sposa, Ambra Angiolini romantica, Kasia Smutniak sofisticata, Elodie irriconoscibile: quante - virginiacaponi : RT @vogue_italia: Le foto di Nima Benanti per raccontare l'unicità di ogni donna - vogue_italia : Le foto di Nima Benanti per raccontare l'unicità di ogni donna - flamanc24 : RT @see_lallero: Ambra Angiolini - Tunga Tunga Sigla finale di 'Stasera niente MTV' in onda nella primavera 2008. Registrazione VHS d'arc… - see_lallero : Ambra Angiolini - Tunga Tunga Sigla finale di 'Stasera niente MTV' in onda nella primavera 2008. Registrazione VH… -