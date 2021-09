Alghero, non solo mare nella città del Piccolo principe (Di martedì 28 settembre 2021) Non solo mare cristallino e spiagge da sogno . Oltre i bastioni di Alghero c'è una Sardegna da vivere dodici mesi l'anno. Certo, ci sono le suggestioni della natura, ma anche l'arte e i piaceri ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 28 settembre 2021) Noncristallino e spiagge da sogno . Oltre i bastioni dic'è una Sardegna da vivere dodici mesi l'anno. Certo, ci sono le suggestioni della natura, ma anche l'arte e i piaceri ...

Advertising

masechi : ?? Arrestare Carles Puigdemont in Sardegna, per soprammercato a Alghero, che fa parte idealmente della patria catala… - Agenzia_Ansa : L'ex leader catalano Puigdemont è in carcere a Sassari. E' stato arrestato ieri sera al suo arrivo all'aeroporto di… - Maxxx54785910 : RT @lucabattanta: @LiciaRonzulli Buongiorno fu partito della libertà. L'arresto di un parlamentare europeo in Sardegna non vi fa vergognare… - smc_17 : RT @masechi: ?? Arrestare Carles Puigdemont in Sardegna, per soprammercato a Alghero, che fa parte idealmente della patria catalana. Errore… - nar6pallares : RT @masechi: ?? Arrestare Carles Puigdemont in Sardegna, per soprammercato a Alghero, che fa parte idealmente della patria catalana. Errore… -