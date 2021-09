21 23 ottobre 2021 VITTORIO DE SCALZI PREMIO TENCO ARTISTA 2021 (Di martedì 28 settembre 2021) VITTORIO De SCALZI riceverà a Sanremo in occasione della 44a edizione della rassegna dedicata alla canzone d’Autore che si svolgerà al Teatro Ariston dal 21 al 23 ottobre prossimi, il PREMIO TENCO ARTISTA 2021 con questa motivazione: Polistrumentista, cantante e compositore, con il repertorio del gruppo dei New Trolls ha saputo intrecciare la ricerca sulla musica tradizionale genovese con la poesia e il rock progressivo, contribuendo a costruire il patrimonio culturale della sua città e ad innovare quello nazionale. Con i New Trolls, nelle vesti di cantautore e collaborando con alcuni dei più grandi nomi della scena artistica italiana, da Fabrizio De André a Sergio Bardotti, da Mina a Ornella Vanoni, ha saputo consegnare al patrimonio ... Leggi su cityroma (Di martedì 28 settembre 2021)Dericeverà a Sanremo in occasione della 44a edizione della rassegna dedicata alla canzone d’Autore che si svolgerà al Teatro Ariston dal 21 al 23prossimi, ilcon questa motivazione: Polistrumentista, cantante e compositore, con il repertorio del gruppo dei New Trolls ha saputo intrecciare la ricerca sulla musica tradizionale genovese con la poesia e il rock progressivo, contribuendo a costruire il patrimonio culturale della sua città e ad innovare quello nazionale. Con i New Trolls, nelle vesti di cantautore e collaborando con alcuni dei più grandi nomi della scena artistica italiana, da Fabrizio De André a Sergio Bardotti, da Mina a Ornella Vanoni, ha saputo consegnare al patrimonio ...

Advertising

vaticannews_it : #27settembre #PapaFrancesco il 7 ottobre alla cerimonia di chiusura dell’incontro 'Popoli fratelli, terra futura. R… - Agenzia_Ansa : 'Richard Gere testimonierà contro di me nel processo Open Arms il 23 ottobre a Palermo': a rivelarlo è stato Matteo… - Agenzia_Ansa : Mottarone, l'11 ottobre la rimozione della cabina mentre spunta un nuovo testimone #ANSA - MatZilocchi : RT @MgCangelli: In libreria dal 4 ottobre 'All’inferno e ritorno.Un uomo nella ‘ndrangheta, in carcere e verso una nuova vita'di @MatZilocc… - MatZilocchi : RT @SanPaoloEditore: ??In libreria dal 4 ottobre 'All’inferno e ritorno.Un uomo nella ‘ndrangheta, in carcere e verso una nuova vita'di @Mat… -