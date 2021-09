Volley femminile, come sono cambiate le squadre di A1: acquisti e cessioni stagione 2021-2022 (Di lunedì 27 settembre 2021) Quattordici squadre, una sola grande favorita, un pugno di pretendenti più agguerrite delle ultime stagioni, tante novità e qualche campionessa in meno, per un livello medio che, sulla carta, appare comunque in linea con quello delle ultime stagioni che hanno portato le squadre italiane a dominare in Europa. Conegliano non fa sconti e riparte con un obiettivo che è quello di raggiungere Teodora prima (72) e Vakifbank (73) poi nel numero delle vittorie consecutive. Le venete si sono lasciate l’1 maggio con il successo a fila numero 64 e hanno vinto 82 delle ultime 83 partite disputate, tanto per far capire il dominio delle ultime stagioni. A cercare di interrompere la serie positiva della squadra di Santarelli ci proverà da subito un Novara rinnovato e rinforzato ma anche Scandicci, Monza e Busto Arsizio sembrano avere le armi per poter ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 settembre 2021) Quattordici, una sola grande favorita, un pugno di pretendenti più agguerrite delle ultime stagioni, tante novità e qualche campionessa in meno, per un livello medio che, sulla carta, appare comunque in linea con quello delle ultime stagioni che hanno portato leitaliane a dominare in Europa. Conegliano non fa sconti e riparte con un obiettivo che è quello di raggiungere Teodora prima (72) e Vakifbank (73) poi nel numero delle vittorie consecutive. Le venete silasciate l’1 maggio con il successo a fila numero 64 e hanno vinto 82 delle ultime 83 partite disputate, tanto per far capire il dominio delle ultime stagioni. A cercare di interrompere la serie positiva della squadra di Santarelli ci proverà da subito un Novara rinnovato e rinforzato ma anche Scandicci, Monza e Busto Arsizio sembrano avere le armi per poter ...

