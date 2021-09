VinFast, dal Vietnam all'Europa i Suv elettrici con design Pininfarina (Di lunedì 27 settembre 2021) Da Oriente a Occidente , il percorso si inverte. Il Vietnam ha cambiato epoca e orientamento, da anni punta a diventare una potenza industriale, politicamente vicina a Giappone e USA . E attiva nel ... Leggi su motori.quotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Da Oriente a Occidente , il percorso si inverte. Ilha cambiato epoca e orientamento, da anni punta a diventare una potenza industriale, politicamente vicina a Giappone e USA . E attiva nel ...

Ultime Notizie dalla rete : VinFast dal VinFast, dal Vietnam all'Europa i Suv elettrici con design Pininfarina VinFast VF e35 è un segmento D lungo 4,75 metri e con un passo di 2,95 metri , della classe di Audi Q5 o Mercedes GLC e Alfa Romeo Stelvio . E' prodotto in due versioni, con uno o due motori ...

