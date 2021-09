Urologia robotica al Pascale di Napoli | così la sala operatoria diventa un’aula

(Di lunedì 27 settembre 2021) Sette chirurghi e un’oncologa, 12 biopsie fusion da eseguire, una platea di urologi provenienti da ogni parte della Campania. E’ cosi’ che ladelsi trasforma indi scuola. Sotto la scialitica il team di Sisto Perdona’ al completo (Quarto, Muscariello, Izzo, Grimaldi, Castaldo e Franzese) piu’ l’oncologa esperta in terapie innovative per il carcinoma della prostata, Sabrina Rossetti. Il corso teorico pratico dal titolo ca prostata : dalla biopsia alle terapie innovative, che si e’ svolto l’altro giorno, ha visto una prima fase teorica e una seconda parte pratica in cui gli urologi, giunti da tutto il territorio campano, si sono affiancati ai chirurghi dell’Istituto dei tumori dinell’esecuzione di 12 biopsie fusion. L’equipe di Sisto Perdona’ ha mostrato ai ...

Il Mattino

