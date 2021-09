Una Vita, anticipazioni 28 settembre: l’infelice Camino fa una strana proposta a Felicia. Poi respinge Ildefonso e racconta ad Anabel il problema del marito (Di lunedì 27 settembre 2021) Una Vita, anticipazioni 28 settembre: ecco cosa succederà nella prossima puntata della telenovela spagnola. Una Vita, anticipazioni 28 settembre: Felicia si accorge dell’infelicità della figlia, ma lei … Felicia vede che Camino è triste, ma la ragazza finge di non avere nulla. Inoltre si offre di tornare ad occuparsi del ristorante, mentre la madre potrà andare tranquillamente a cena con Marcos. La donna accetterà? Ildefonso fa delle avances a Camino, ma la moglie, indispettita, racconta il suo segreto ad Anabel Ildefonso, dopo aver rivelato a Camino di essere impotente, tenta comunque di avvinarsi a lei, ma la Pasamàr reagisce ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 27 settembre 2021) Una28: ecco cosa succederà nella prossima puntata della telenovela spagnola. Una28si accorge dell’infelicità della figlia, ma lei …vede cheè triste, ma la ragazza finge di non avere nulla. Inoltre si offre di tornare ad occuparsi del ristorante, mentre la madre potrà andare tranquillamente a cena con Marcos. La donna accetterà?fa delle avances a, ma la moglie, indispettita,il suo segreto ad, dopo aver rivelato adi essere impotente, tenta comunque di avvinarsi a lei, ma la Pasamàr reagisce ...

