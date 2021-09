Traffico Roma del 27-09-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 27 settembre 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione aNord trafficate le vie Salaria e Flaminia rispettivamente da Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe dal raccordo a via dei Due Ponti si rallenta anche sulla Cassia tra l’altro è la Giustiniana pure sulla tratto Urbano della A24 dal raccordo a Viale Palmiro Togliatti da Portonaccio la tangenziale è tutto verso il centro in tangenziale si rallenta tra via Salaria a via dei Campi Sportivi direzione stadio aSudvia Appia da Ciampino al raccordo è sempre direzione raccordo pure sulla diramazione dellaNapoli da Torrenova sul raccordo si rallenta in carreggiata interna tra Casilina e Laurentina in esterna tra Prenestina e tiburzi trasporti sulla linea della metropolitana riaperta la stazione Manzoni in precedenza chiusa mentre la linea tram 3 ...