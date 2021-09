South Point 400 | Hamlin fa jackpot

(Di lunedì 27 settembre 2021) Non ha vinto una gara in un’intera stagione regolare, Denny. Ma si è ricordato di farlo al momento migliore, e cioè durante i Playoff. Con un dominio quasi incontrastato alla400, il portacolori del Joe Gibbs Racing si porta a casa il secondo trionfo stagionale, staccando il biglietto per il prossimo girone, il Round of 8. L’unico fastidio di una serata altrimenti perfetta è Chase Elliott, che nei giri finali si avvicina a Denny senza però riuscire ad infastidirlo. Kyle Busch passa terzo, a precedere il compagno di team Martin Truex Jr. Ryan Blaney, Tyler Reddick, Brad Keselowski, Kurt Busch, Kevin Harvick e Kyle Larson chiudono la top ten. I cambi di leader sono 21, e le caution solamente quattro di cui una solo per un incidente.400: cosa succede a Las Vegas? A ...

'Viva Las Vegaaas!'. Con queste parole urlate in team radio alla sua squadra, Denny Hamlin ha festeggiato la sua vittoria in Nevada nella400 che gli fa strappare in anticipo il pass per il Round of 8, le semifinali della Nascar 2021.... Parte il Round of 12 alla Nascar 2021: restano dodici pilota in lizza per il titolo e si corre al Las Vegas Motor Speedway la South Point 400. Il via all'1 del mattino ora italiana ...