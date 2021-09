Severed Steel | la recensione di un FPS ad alto tasso adrenalinico – Recensione – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di lunedì 27 settembre 2021) Ladiparla di uno sparatutto che fa del ritmo dell’azione la sua ragion d’essere, per via delle influenza di F.E.A.R. and Mirror’s Edge.. Il genere dei first person shooter, eccezion fatta per i titolie per qualche mostro sacro del genere (le serie di Far Cry, Doom o Serious Sam), ha vissuto momenti migliori. Tralasciando gli ibridi GdR, negli ultimi anni il numero di esponenti della categoria è diminuito, anche se nell’ultimissimo periodo le cose sembra che stiano migliorando, come testimoniano l’ottimo Deathloop e il prossimo Halo Infinite. Per tale motivo quelli della vecchia guardia … Recensioni giochi PC WindowsRead More L'articolo, ladi un FPS ad ...