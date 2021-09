Secondo Letta, la vittoria della Spd insegna che «dalla pandemia si esce a sinistra» (Di lunedì 27 settembre 2021) «Ora abbiamo la prove che ho sempre pensato e che è una delle ragioni fondamentali che mi hanno spinto a tornare e assumere la guida del Partito democratico: dalla pandemia si esce a sinistra». Lo dice il segretario del Partito democratico Enrico Letta a Repubblica, guardando con soddisfazione i risultati ancora non definitivi dello spoglio tedesco che danno la Spd – seppure di poco – in vantaggio sui conservatori della Cdu-Csu. «Si tratta di un risultato clamoroso, e di una conferma molto importante dal punto di vista culturale. Hanno prevalso i valori di solidarietà, i diritti del lavoro, l’attenzione al sociale e alla riduzione delle diseguaglianze». Nonostante l’incertezza su quale forma prenderà il prossimo governo di Berlino e i tempi lunghi che si prospettano, ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 27 settembre 2021) «Ora abbiamo la prove che ho sempre pensato e che è una delle ragioni fondamentali che mi hanno spinto a tornare e assumere la guida del Partito democratico:si». Lo dice il segretario del Partito democratico Enricoa Repubblica, guardando con soddisfazione i risultati ancora non definitivi dello spoglio tedesco che danno la Spd – seppure di poco – in vantaggio sui conservatoriCdu-Csu. «Si tratta di un risultato clamoroso, e di una conferma molto importante dal punto di vista culturale. Hanno prevalso i valori di solidarietà, i diritti del lavoro, l’attenzione al sociale e alla riduzione delle diseguaglianze». Nonostante l’incertezza su quale forma prenderà il prossimo governo di Berlino e i tempi lunghi che si prospettano, ...

