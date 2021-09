Riscatto laurea gratis per incentivare gli studi, la proposta di Tridico (Di lunedì 27 settembre 2021) Riscatto della laurea gratis per incentivare gli studi. È una delle proposte del presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, che parlando di riforma pensioni suggerisce di introdurre un sistema di Riscatto gratuito dei contributi per il periodo di laurea. “Per i giovani – dice Tridico – si potrebbe immaginare un modello per riscattare la laurea in maniera gratuita oppure maggiorando il loro coefficiente di trasformazione per periodi legati alla formazione”. Riscatto laurea gratis, la proposta di Tridico Fra i problemi pensionistici dei giovani, oltre quello di “salari bassi che significano un assegno più basso in futuro” c’è quello di ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 27 settembre 2021)dellapergli. È una delle proposte del presidente dell’Inps, Pasquale, che parlando di riforma pensioni suggerisce di introdurre un sistema digratuito dei contributi per il periodo di. “Per i giovani – dice– si potrebbe immaginare un modello per riscattare lain maniera gratuita oppure maggiorando il loro coefficiente di trasformazione per periodi legati alla formazione”., ladiFra i problemi pensionistici dei giovani, oltre quello di “salari bassi che significano un assegno più basso in futuro” c’è quello di ...

