Rinnovo Insigne | De Laurentiis temporeggia Spalletti può fare da mediatore

Il Rinnovo di Lorenzo Insigne ancora in bilico Lorenzo Insigne è sicuramente tra i protagonisti di questo inizio di stagione, nonostante la sua situazione contrattuale … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Ultime Notizie dalla rete : Rinnovo Insigne Napoli, in stallo il rinnovo di Insigne: decisivo Spalletti Continua a tenere banco il rinnovo di Lorenzo Insigne , oltre al futuro di Dries 'Ciro' Mertens , in casa Napoli . Lo splendido avvio di stagione non ha ancora mutato gli scenari rispetto a un mese fa. Insigne continua a ...

una serie A trasformata L'anno scorso di questi tempi teneva banco la (s)vendita di Milik, per mancato rinnovo. Insigne oggi è nelle stesse condizioni, potrebbe firmare per un'altra squadra a gennaio. Ma non se ne parla. ...

Rinnovo Insigne: «Il Napoli non ne ha più parlato»

Rinnovo Insigne, Venerato: “Rapporti freddi tra le parti, ma Spalletti può mediare” Ciro Venerato, giornalista, è intervenuto nel corso di Domenica Sportiva, trasmissione in onda su Rai 2, ha parlato del rinnovo di Lorenzo Insigne.

