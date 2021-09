Resident Evil 4 VR | data di uscita e trailer gameplay svelati da Capcom – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di lunedì 27 settembre 2021)ha annunciato ladidi4 VR e ha pubblicato un nuovo..ha pubblicato un nuovodi4 VR, annunciando anche ladiufficiale: 21 ottobre 2021. Potete vedere il filmato, condiviso da IGN USA, qui sopra. Ildi4 VR è molto breve, ma ci mostra comunque alcune scene di gioco. Sarà un gioco in prima persona. Il filmato ci mostra Leon che maneggia e ricarica varie armi da fuoco e che interagisce con alcuni puzzle. Sarà probabilmente un modo particolare e … Notizie giochi PC WindowsRead ...

Siamo più dalle parti del Nemesis di3 , piuttosto che al Mr. X di2 . Della nuova dotazione di Samus Aran fa parte anche uno strumento di mimetizzazione, che la rende ...Ciò di cui sono fatti i sogni La struttura generale, che scandisce il ritmo di gioco e le variazioni del gameplay, ricordano molto da vicino quanto vissuto inVillage . Come nel ...Il rifacimento di Resident Evil 4 per la realtà virtuale ha finalmente una data d’uscita. Oculus ha infatti da poco annunciato che Resident Evil 4 VR sarà disponibile a partire dal 21 ottobre, anche s ...Resident Evil 4 arriva su Oculus Quest 2 questo ottobre. Dopo diverse settimane di silenzio, Capcom ed Oculus hanno oggi rivelato molti dettagli su Resident Evil 4 VR, tra cui una data di uscita. Come ...