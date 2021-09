Quando la smania di visibilità sfrutta le disgrazie altrui: il niqab di Jo Squillo (Di lunedì 27 settembre 2021) visibilità e smania di protagonismo? Jo Squillo si è presentata in diretta al Gf Vip col niqab scatenando le proteste Leggi su ilgiornale (Di lunedì 27 settembre 2021)di protagonismo? Josi è presentata in diretta al Gf Vip colscatenando le proteste

Advertising

_fragolina88 : @NataliaLaMu Swiatek non mi piace. Troppo fossilizzata da questa sua smania per Nadal quando sinceramente mi piacer… - curleesly : cercando di capire perché le princess abbiano questa smania di incastrarsi tutte in una ship quando da sole riescon… - bordone_roberta : Ma questa smania di criticare Conte e attaccarlo da parte degli artisti quando TUTTI i politici fanno così da dove… - Occe64 : RT @AngeloR54671811: @Occe64 @mengonimarco Di te lo so, Marzia, è che quando lo ascolto mi sento così esaltato che mi viene come una smania… - AngeloR54671811 : @Occe64 @mengonimarco Di te lo so, Marzia, è che quando lo ascolto mi sento così esaltato che mi viene come una sma… -