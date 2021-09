Milan, Brahim Diaz non ha dubbi: “Scudetto? Lotteremo fino alla fine” (Di lunedì 27 settembre 2021) “Sarà un campionato equilibrato, con molte squadre coinvolte nella lotta per lo Scudetto. Noi stiamo molto bene, andiamo partita per partita ma abbiamo una rosa con talento, un mix di giovani e piu’ esperti. Lotteremo fino alla fine“. Parola di Brahim Diaz che come Theo Hernandez non si tira indietro quando si parla di Scudetto. Raccolta l’eredità di Calhanoglu, Diaz è sempre più vicino ad essere un protagonista: “Quest’anno gioco un po’ più avanti, ho voglia di aiutare la squadra giocando più vicino all’area. I gol stanno arrivando ma conta di più che arrivino i risultati. La mia posizione? Mi adatto a tutto ma alle spalle della punta mi trovo molto a mio agio, mi permette di giocare fra le linee e ricevere abbastanza palloni. La ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 settembre 2021) “Sarà un campionato equilibrato, con molte squadre coinvolte nella lotta per lo. Noi stiamo molto bene, andiamo partita per partita ma abbiamo una rosa con talento, un mix di giovani e piu’ esperti.“. Parola diche come Theo Hernandez non si tira indietro quando si parla di. Raccolta l’eredità di Calhanoglu,è sempre più vicino ad essere un protagonista: “Quest’anno gioco un po’ più avanti, ho voglia di aiutare la squadra giocando più vicino all’area. I gol stanno arrivando ma conta di più che arrivino i risultati. La mia posizione? Mi adatto a tutto ma alle spalle della punta mi trovo molto a mio agio, mi permette di giocare fra le linee e ricevere abbastanza palloni. La ...

