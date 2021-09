Lega, Corrotti: Raggi lascia disastro economico in eredità (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma – “I documenti contabili del Campidoglio certificano il disastro economico dell’amministrazione Raggi che lascerà in eredità al prossimo sindaco un buco da 122 milioni di euro, nonostante al suo arrivo nel 2016 l’attivo era di ben 277 milioni.” “Un dato che fa riflettere, a pochi giorni dal voto, su quanto è importante dare fiducia alla persona giusta per non cadere nuovamente nel baratro”. Così, in una nota, Laura Corrotti, consigliere Lega della Regione Lazio. Leggi su romadailynews (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma – “I documenti contabili del Campidoglio certificano ildell’amministrazioneche lascerà inal prossimo sindaco un buco da 122 milioni di euro, nonostante al suo arrivo nel 2016 l’attivo era di ben 277 milioni.” “Un dato che fa riflettere, a pochi giorni dal voto, su quanto è importante dare fiducia alla persona giusta per non cadere nuovamente nel baratro”. Così, in una nota, Laura, consiglieredella Regione Lazio.

