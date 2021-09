Le scuse di Luca Morisi per l’indagine per droga a Verona: «Ho delle fragilità esistenziali irrisolte» (Di lunedì 27 settembre 2021) «Non ho commesso alcun reato ma la vicenda personale che mi riguarda rappresenta una grave caduta come uomo». In una nota inviata alle agenzie di stampa Luca Morisi, ex guru della comunicazione della Lega, parla dell’indagine per detenzione e spaccio di stupefacenti in cui è coinvolto a Verona. Morisi ha nel frattempo reso privato il suo profilo Instagram. «Chiedo innanzitutto scusa per la mia debolezza e i miei errori a Matteo Salvini e a tutta la comunità della Lega a cui ho dedicato gli ultimi anni del mio impegno lavorativo, a mio padre e ai miei famigliari, al mio amico di sempre Andrea Paganella a fianco del quale ho avviato la mia attività professionale, a tutte le persone che mi vogliono bene e a me stesso». Morisi rivela: «Ho rassegnato il primo settembre le dimissioni dai ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 settembre 2021) «Non ho commesso alcun reato ma la vicenda personale che mi riguarda rappresenta una grave caduta come uomo». In una nota inviata alle agenzie di stampa, ex guru della comunicazione della Lega, parla delper detenzione e spaccio di stupefacenti in cui è coinvolto aha nel frattempo reso privato il suo profilo Instagram. «Chiedo innanzitutto scusa per la mia debolezza e i miei errori a Matteo Salvini e a tutta la comunità della Lega a cui ho dedicato gli ultimi anni del mio impegno lavorativo, a mio padre e ai miei famigliari, al mio amico di sempre Andrea Paganella a fianco del quale ho avviato la mia attività professionale, a tutte le persone che mi vogliono bene e a me stesso».rivela: «Ho rassegnato il primo settembre le dimissioni dai ...

