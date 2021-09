Lagarde (BCE): possibile aumento dell’inflazione oltre le attese (Di lunedì 27 settembre 2021) (Teleborsa) – L’inflazione dell’area euro potrebbe superare le proiezioni – già riviste al rialzo – della Banca centrale europea, anche se l’istituzione di Francoforte finora vede segnali limitati di questo rischio. Lo ha dichiarato Christine Lagarde, presidente della BCE, durante un’audizione presso la Commissione per i problemi economici e monetari (ECON) del Parlamento Europeo. “Mentre l’inflazione potrebbe rivelarsi più debole del previsto se l’attività economica dovesse essere influenzata da un nuovo inasprimento delle restrizioni, vi sono alcuni fattori che potrebbero portare a pressioni sui prezzi più forti di quanto attualmente previsto”, ha spiegato Largarde. Ad esempio, “se le carenze temporanee di materiali e attrezzature limitano la produzione in modo più persistente di quanto attualmente previsto, potrebbero diffondersi più fortemente lungo la catena dei ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 27 settembre 2021) (Teleborsa) – L’inflazione dell’area euro potrebbe superare le proiezioni – già riviste al rialzo – della Banca centrale europea, anche se l’istituzione di Francoforte finora vede segnali limitati di questo rischio. Lo ha dichiarato Christine, presidente della BCE, durante un’audizione presso la Commissione per i problemi economici e monetari (ECON) del Parlamento Europeo. “Mentre l’inflazione potrebbe rivelarsi più debole del previsto se l’attività economica dovesse essere influenzata da un nuovo inasprimento delle restrizioni, vi sono alcuni fattori che potrebbero portare a pressioni sui prezzi più forti di quanto attualmente previsto”, ha spiegato Largarde. Ad esempio, “se le carenze temporanee di materiali e attrezzature limitano la produzione in modo più persistente di quanto attualmente previsto, potrebbero diffondersi più fortemente lungo la catena dei ...

