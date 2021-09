Labbra Ombre | La tecnica super semplice per realizzare un trucco top! (Di lunedì 27 settembre 2021) La tecnica per Labbra Ombre impeccabili e sensuali non è affatto complicata. Il segreto sta nel copiare passo dopo passo i gesti delle antiche geishe. Le Labbra delle donne giapponesi sono tradizionalmente tinte di rosso e creano un meraviglioso contrasto con la pelle pallidissima e ricoperta di cerone. La versione più moderna delle Labbra rosse L'articolo Labbra Ombre La tecnica super semplice per realizzare un trucco top! è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 27 settembre 2021) Laperimpeccabili e sensuali non è affatto complicata. Il segreto sta nel copiare passo dopo passo i gesti delle antiche geishe. Ledelle donne giapponesi sono tradizionalmente tinte di rosso e creano un meraviglioso contrasto con la pelle pallidissima e ricoperta di cerone. La versione più moderna dellerosse L'articoloLaperunè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

dellipaolimirel : Prendimi la pelle di un tempo, divino amore, quella scorticata e precisa che hanno dato le mie labbra: le mie labbr… - Alice70A : RT @claraspada: #CulturaSpagnola #SalaLettura Che corpi lievi,sottili esistono, incolori, vaghi come le ombre, che puoi baciare solo posa… - RetwittL : RT @claraspada: #CulturaSpagnola #SalaLettura Che corpi lievi,sottili esistono, incolori, vaghi come le ombre, che puoi baciare solo posa… - guastellae : RT @claraspada: #CulturaSpagnola #SalaLettura Che corpi lievi,sottili esistono, incolori, vaghi come le ombre, che puoi baciare solo posa… - gighea : RT @claraspada: #CulturaSpagnola #SalaLettura Che corpi lievi,sottili esistono, incolori, vaghi come le ombre, che puoi baciare solo posa… -