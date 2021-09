Gigi D'Alessio, il figlio accusato di aggressione alla colf: "Da sette anni a processo per un livido" (Di lunedì 27 settembre 2021) Claudio D'Alessio, primogenito del cantautore napoletano Gigi D'Alessio, è tuttora accusato di aver aggredito la propria colf. Il 35enne si è detto stanco di dover aspettare i tempi della giustizia e ha minimizzato le sue responsabilità. "Non ho alcun interesse a rinviare il processo perché ogni volta che è fissata un'udienza subisco diffamazioni che hanno ripercussioni sotto l'aspetto professionale. Da sette anni si sta facendo processo per un livido dietro ad braccio", ha detto Claudio D'Alessio durante il processo che lo vede imputato per l'aggressione avvenuta nella sua abitazione al quartiere Parioli di Roma: "Non ho interesse a rinviare l'udienza. Non ho mai ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 27 settembre 2021) Claudio D', primogenito del cantautore napoletanoD', è tuttoradi aver aggredito la propria. Il 35enne si è detto stanco di dover aspettare i tempi della giustizia e ha minimizzato le sue responsabilità. "Non ho alcun interesse a rinviare ilperché ogni volta che è fissata un'udienza subisco diffamazioni che hanno ripercussioni sotto l'aspetto professionale. Dasi sta facendoper undietro ad braccio", ha detto Claudio D'durante ilche lo vede imputato per l'avvenuta nella sua abitazione al quartiere Parioli di Roma: "Non ho interesse a rinviare l'udienza. Non ho mai ...

