Gf Vip | La Confessione di Manuel Bortuzzo!

(Di lunedì 27 settembre 2021) Al Grande fratello Vip,Bortuzzo ha raccontato il motivo per il quale è finita con la sua ex fidanzata, la ragazza che stava con lui quando ci fu la tragica sparatoria. Ecco cosa ha confidato a Lulù, una delle tre principesse con cui Bortuzzo sta avendo un flirt all’interno della Casa di Cinecittà!racconta a Lulù della sua ex fidanzataBortuzzo il 22 enne triestino è uno dei grandi protagonisti di questo Grande fratello Vip. Il ragazzo sta dimostrando tutta la sua forza e il suo coraggio e il suo carattere autoironico e simpatico lo fa amar sempre più dal pubblico. Dopo il tragico evento di due anni fa e che lo ha costretto su una sedia a rotelle,non ha perso il sorriso, né la voglia di vivere. Ciò che magari per tanti poteva essere qualcosa di insopportabile, per lui è diventato uno ...