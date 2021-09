Dayane Mello vittima di molestie a "La Fazenda", squalificato Nego Do Borel (Di lunedì 27 settembre 2021) Dopo le proteste sui social con un tam tam partito dall'Italia e sostenuto in Brasile, il cantante brasiliano Nego Do Borel , 'colpevole' di aver molestato Dayane Mello , è stato squalificato dal ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 27 settembre 2021) Dopo le proteste sui social con un tam tam partito dall'Italia e sostenuto in Brasile, il cantante brasilianoDo, 'colpevole' di aver molestato, è statodal ...

Advertising

Corriere : Mello molestata durante il reality «La Fazenda»: squalificato Nego Do Borel - fanpage : 'estupro na fazenda', recitano i video che stanno circolando sui social in queste ore. Arriva il messaggio di Giuli… - UnioneSarda : #Spettacoli - Dayane Mello molestata durante il reality “A Fazenda”, squalificato Nego Do Borel - Giolla_Giolla : RT @blogtivvu: Fate girare questo video ovunque: Dayane Mello verrà salvata da VOI fan che le state accanto da SEMPRE in maniera disinteres… - soniach76 : la verità di quello che è accaduto a dayane mello nella #AFazendaRecord , questa è la realtà e non quello che il p… -