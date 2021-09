Cobra Kai 4, svelata la data di uscita: quanto manca alla nuova stagione (Di lunedì 27 settembre 2021) Netflix nel corso dell’evento Tudum ha annunciato la data di uscita di Cobra Kai 4: quanto manca alla nuova stagione della serie di successo. Netflix, nel corso dell’evento Tudum, ha annunciato al pubblico la data di uscita di Cobra Kai 4. Durante questo evento speciale, la piattaforma in streaming ha lanciato anche il trailer della nuova stagione. Cobra Kai 4 vedrà Daniel e Johnny cercare un punto comune per allenare i propri studenti e condurli alla vittoria contro Cobra Kai. Il loro progetto sarà però piena di insidie e incomprensioni. Inoltre Netflix ha già rinnovato la serie per una quinta ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 27 settembre 2021) Netflix nel corso dell’evento Tudum ha annunciato ladidiKai 4:della serie di successo. Netflix, nel corso dell’evento Tudum, ha annunciato al pubblico ladidiKai 4. Durante questo evento speciale, la piattaforma in streaming ha lanciato anche il trailer dellaKai 4 vedrà Daniel e Johnny cercare un punto comune per allenare i propri studenti e condurlivittoria controKai. Il loro progetto sarà però piena di insidie e incomprensioni. Inoltre Netflix ha già rinnovato la serie per una quinta ...

NetflixIT : Daniel e Johnny possono lavorare insieme senza picchiarsi? Chissà. La stagione 4 di Cobra Kai arriva il 31 dicembre… - richieslullaby : SPOILER COBRA KAI 2 miguel è in coma sto piangendo - martinaasarerra : RT @NetflixIT: Daniel e Johnny possono lavorare insieme senza picchiarsi? Chissà. La stagione 4 di Cobra Kai arriva il 31 dicembre. #TUDUM… - itsforhys : @fornessian Già, tipo ad ottobre e novembre escono pochissime serie mentre a dicembre escono the witcher, cobra kai, emily in paris etc… - ReignOfTheSerie : Alla fatidica domanda 'Cosa farai a Capodanno?' i fans di Cobra Kai avranno la risposta! La quarta stagione della s… -