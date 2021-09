Claudio Amendola | Mia moglie Francesca Neri è malata Un dolore fisico enorme Starle vicino è il mio compito

(Di lunedì 27 settembre 2021) “Miaha una malattia, un”.nel salotto di Verissimo parla dei problemi di salute della, l’attrice. Nel 2015 era stata lei stessa a spiegare di soffrire di una sindrome, senza raccontare ulteriori dettagli. Della sua battaglia quotidiana,parlerà in un libro prossimo all’uscita“Non ha una malattia chiara, ma ha una difficoltà nel vivere le sue giornate”, ha dettoa Silvia Toffanin, “Ha un. Anche nella malattia, cerca la forza per stare bene. Ne ha parlato nel suo libro che presenterà presto. L’ho letto e ho pianto tanto. Ha ...

