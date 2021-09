Braida: "Osimhen tra i primi 5 attaccanti più forti al mondo" (Di martedì 28 settembre 2021) "Victor Osimhen è tra i primi cinque attaccanti del mondo". Parola di Ariedo Braida, direttore sportivo della Cremonese che ha esaltato gli azzurri e l'attaccante del Napoli autore di 6 reti stagionali sino ad ora. Ai microfoni di 1 Station Radio, Ariedo Braida ha parlato della sfida di domenica al Franchi tra Fiorentina e Napoli. L'ex dirigente del Barcellona ha parlato molto bene degli azzurri di Spalletti, che hanno iniziato benissimo la stagione. "Vlahovic e Osimhen sono i due attaccanti più forti della Serie A. Il Napoli sta facendo cose importanti: gli azzurri hanno Osimhen, tra i primi 5 attaccanti del mondo". Scudetto? "Il Napoli è tra le favorite ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 28 settembre 2021) "Victorè tra icinquedel". Parola di Ariedo, direttore sportivo della Cremonese che ha esaltato gli azzurri e l'attaccante del Napoli autore di 6 reti stagionali sino ad ora. Ai microfoni di 1 Station Radio, Ariedoha parlato della sfida di domenica al Franchi tra Fiorentina e Napoli. L'ex dirigente del Barcellona ha parlato molto bene degli azzurri di Spalletti, che hanno iniziato benissimo la stagione. "Vlahovic esono i duepiùdella Serie A. Il Napoli sta facendo cose importanti: gli azzurri hanno, tra idel". Scudetto? "Il Napoli è tra le favorite ...

